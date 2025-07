Pedro, avançado do Flamengo, está de fora dos convocados do treinador Filipe Luís para o próximo jogo, marcado para a meia-noite de quinta-feira, contra o Santos. Apesar de ser um dos jogadores de maior nomeada da equipa, ficou excluído do lote de 24 jogadores.

Isto acontece depois do treinador Filipe Luís ter criticado abertamento o comportamento de Pedro nos treinos, dizendo que o atleta ficou em último em todas as métricas do GPS instalado no equipamento dos jogadores.

«Comportamento e atitude do Pedro durante a semana foram lamentáveis, roçaram mesmo o ridículo. Não é de agora que ele tem vindo a treinar mal, só que esta semana ele quebrou um princípio claro para esta equipa técnica, que é a cultura de treino», justificando a ausência da última convocatória.

Agora, fica de fora pelo segundo jogo consecutivo. Segundo a imprensa brasileira, Pedro terá explicado aos companheiros de equipa as razões que o levam a treinar abaixo do esperado, nomeadamente a intenção do clube em vendê-lo.