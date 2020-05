Diego Souza, antigo jogador do Benfica, agora ao serviço do Grêmio, foi diagnosticado com covid-19.

A informação foi confirmada ao Globoesporte por Paulo Luz, vice-presidente do emblema de Porto Alegre.

Em nota oficial, o Grêmio limitou-se a dizer que todos os jogadores que fizeram os testes no centro de treinos tiveram resultado negativo, e que Diego Souza «permanece em quarentena no Rio de Janeiro até à próxima semana».

Para além do antigo jogador do Benfica, também dois funcionários do clube testaram positivo, embora estejam sem sintomas, e foram encaminhados para isolamento.