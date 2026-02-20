Dorival quer menos estrangeiros no futebol brasileiro: «Pagaremos preço alto»
Treinador do Corinthians dá Itália como exemplo para justificar as suas preocupações
Dorival Júnior, treinador do Corinthians, defende que «está na hora de se intervir em relação ao número de estrangeiros em cada equipa brasileira».
«Estamos a penalizar uma geração e, futuramente, pagaremos um preço muito alto. Não estamos a ver isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo, ao falhar dois Campeonatos do Mundo. E está a ter muitas dificuldades em se classificar nesta terceira (fase de qualificação)», comentou o antigo selecionador brasileiro, após o triunfo do timão, na quinta-feira, frente ao Athletico Paranaense (1-0), para o campeonato.
A atual edição do Brasileirão conta com 131 futebolistas estrangeiros, seis deles no plantel do Corinthians. Nuno Moreira (Vasco da Gama), Rúben Ismael (Vitória), Cédric Soares (São Paulo) e Josué (Coritiba) são os representantes portugueses na prova.
O regulamento do campeonato brasileiro permite que cada equipa possa convocar até nove futebolistas estrangeiros por jogo.