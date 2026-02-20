Dorival Júnior, treinador do Corinthians, defende que «está na hora de se intervir em relação ao número de estrangeiros em cada equipa brasileira».

«Estamos a penalizar uma geração e, futuramente, pagaremos um preço muito alto. Não estamos a ver isso acontecer. A Itália pagou um preço altíssimo, ao falhar dois Campeonatos do Mundo. E está a ter muitas dificuldades em se classificar nesta terceira (fase de qualificação)», comentou o antigo selecionador brasileiro, após o triunfo do timão, na quinta-feira, frente ao Athletico Paranaense (1-0), para o campeonato.

A atual edição do Brasileirão conta com 131 futebolistas estrangeiros, seis deles no plantel do Corinthians. Nuno Moreira (Vasco da Gama), Rúben Ismael (Vitória), Cédric Soares (São Paulo) e Josué (Coritiba) são os representantes portugueses na prova.

O regulamento do campeonato brasileiro permite que cada equipa possa convocar até nove futebolistas estrangeiros por jogo.