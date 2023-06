Luís Castro voltou a abordar o interesse do Al Nassr, sem dar grande importância ao tema. O treinador do Botafogo recordou ainda o seu percurso, lembrando que interrompeu contratos que tinha com alguns clubes.



«Não quero falar sobre o tema até porque temos jogos depois de amanhã e depois jogamos com o Palmeiras. Uma coisa eu sei: o meu agente foi sempre a pessoa que tratou do meu futuro enquanto treinador. Nem me preocupo com o tema. Trabalho diariamente de cabeça limpa e é o que vou continuar a fazer», referiu, em entrevista à rádio Globo.



«Nem sempre terminei os meus contratos, verdade seja dita. Quando estava no Desp. Chaves tinha mais dois anos de contrato e interrompi a meio porque o Vitória de Guimarães pagou a cláusula de rescisão. Foi uma negociação entre os clubes. O presidente do Desp. Chaves entendeu que eu deveria seguir o meu caminho num clube com projeção de Liga Europa. Em Guimarães, atingimos o objetivo, colocámos a equipa an Liga Europa, e entre o primeiro e o segundo ano o Shakhtar solicitou o meu trabalhou. O Vitória entendeu tudo o que tinha feito e que deveria ir para uma equipa Champions. Houve um entendimento entre os clubes e saí», acrescentou.



O técnico português sublinhou que o interesse de outros emblemas é natural para quem trabalha bem.



«Cumpri os dois anos de contrato com o Shakthar, apareceu o Al Duhail e decidi experimentar o Médio Oriente. No meio do contrato, o Botafogo interessou-se pelo meu trabalho e chegou a um acordo. Já não fiz a Champions asiática. O meu presidente na altura disse-me que não queria que saísse antes da final da Taça do Emir, mas que se ganhássemos, poderia chegar a acordo com o Botafogo. Saí sempre a bem, com acordo entre os clubes. Saí por três vezes a meio do contrato. Do que se fala hoje, é natural que quem faz bem o seu trabalho seja solicitado no mercado. Muitas vezes, o trabalho não está relacionado só com resultados, mas com o desenvolvimento diário. Talvez por isso, pelo meu percurso, há interesse aqui e ali pelo meu trabalho», disse, sem confirmar a proposta do Al Nassr, equipa na qual joga Cristiano Ronaldo.