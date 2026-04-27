Éder Militão vai ser operado à coxa esquerda, o que significa uma paragem de cinco meses, e por isso fica de fora das opções de Carlo Ancelotti para o Campeonato do Mundo de 2026, adiantou o Marca.

O defesa central brasileiro viaja esta semana para a Finlândia, onde vai ser operado aos músculos isquiotibiais, da zona posterior da coxa esquerda, seguindo-se quase meio ano fora dos relvados.

Militão vai ser operado na Finlândia pelo cirurgião Lasse Lempainen, considerado por muitos o maior especialista do mundo em lesões musculares, como a que Militão sofreu ao tentar rematar de longe frente ao Alavés.

Depois de Rodrygo, Éder Militão é o segundo jogador do Real Madrid a ficar fora do próximo Mundial.