O empresário brasileiro Diogo Silva revelou, em entrevista ao jornal Esportes R7, que o Benfica enviou uma oferta formal ao Corinthians pelo seu cliente André.

O agente não refere quando aconteceu a oferta, mas deduz-se que terá sido no mercado de inverno. André, de 19 anos, soma apenas 24 jogos pelo Corinthians.

«A única proposta oficial que recebemos foi do Benfica, de 12 milhões de euros fixos e três milhões de euros em bónus. Mas o Corinthians recusou na hora e nem quis estabelecer um valor ou fazer uma contraproposta», disse Diogo Silva.

Outros clubes, especialmente italianos, foram associados ao jovem médio do clube paulista.

«O que eu posso garantir é que não há proposta nenhuma da Juventus», esclareceu. O Milan é outro clube alegadamente interessado.