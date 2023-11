Endrick é o novo ‘menino bonito’ do futebol brasileiro. Ao chegar à principal seleção canarinha, o jovem craque do Palmeiras, de 17 anos, está no centro das atenções.

Depois de se ter estreado, como suplente, na derrota com a Colômbia, pode disputar o primeiro ‘clássico’ com a Argentina – que também vem de uma derrota, com o Uruguai.

Até por esses resultados recentes, o jogo da próxima e quarta-feira está a gerar imensa expetativa.

Endrick vai respondendo a tudo (ainda para mais, com a lesão do furo colega no Real Madrid, Vinicius, pode vir a ter protagonismo no jogo) que seja relacionado com o jogo.

Numa conferência de imprensa, o jovem avançado falou sobre os seus ídolos, o primeiro encontro com Messi e revelou uma curiosidade. Ele até prefere… Cristiano Ronaldo.

«Para mim o Pelé é o rei, ninguém que vai chegar aos pés dele, para ser comparado. Só agradeço a Deus por ele ter existido e eu ter podido ver filmes dele», começou por afirmar.

«Sobre o Messi, é fenomenal, o melhor do mundo, novamente, este ano. Só quero desfrutar do momento de jogar contra ele, de estar no mesmo estádio que ele, um ‘cara’ que eu só via nos jogos de vídeo. Mas eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo, e o Guilherme até brincava muito comigo, dizia que o Messi era melhor», completou.

Endrick falou ainda da influência do treinador português Abel Ferreira, do Palmeiras, na sua evolução recente.

«O Abel é uma pessoa fenomenal», disse o jovem craque, citado pelo Globo Esporte. «Quando entras em campo, transformas-te. Quando ele te chama para conversar, é excecional. Ele ajudou-me bastante. Devo-lhe grande parte dessa chamada à seleção, agradeço-lhe muito», acrescentou.