A derrota em casa frente ao Criciúma (1-0), deixou o Avaí na sexta posição do Campeonato Catarinense. Apesar do resultado, Augusto Inácio mostrou-se satisfeito com o futebol praticado pela sua equipa.

«O que eu gostei mais na atitude da equipa foi que eles tentaram, quiseram, correram, trabalharam... às vezes o discernimento não foi o melhor, mas viu-se um Avaí ligado. Faltou aquele tónico que era o golo do empate, que acabou por nunca aparecer. Parabéns ao Criciúma que marcou um golo e ganhou», começou por dizer.

O treinador português lamentou ainda a falta de acerto na hora da finalização.

«Estas são aquelas derrotas que doem. O adversário pôs-se numa posição favorável. A ganhar 1-0, foram duas ou três vezes à nossa baliza e depois souberam defender, souberam dificultar a nossa ação. Bolas nos ferros, nos postes, boas defesas do guarda-redes, bolas perdidas, podíamos estar ali a noite toda que não íamos marcar um golo.»

O jogo frente ao Criciúma serviu também para dar minutos às recentes contratações do clube, como o ex-benfiquista Vinícius Jaú e Leonan.

«É verdade que o Leonan chegou agora. Não conhece bem o nosso sistema e também não está bem fisicamente, notou-se que estava com falta de ritmo. Aquela posição obriga a grandes correrias e às vezes o Leonan preferiu ficar com a bola e dar para trás, não deu seguimento à jogada ofensiva com a rapidez que se pretendia. Numa outra oportunidade vou ter de falar com ele porque quando a bola chega aos pés dele é para dar andamento para a frente, não é só para jogar para trás. Ou se dá tudo, ou não se dá nada», explicou o técnico português.

O técnico de 65 anos deixou ainda reparos à atuação da equipa de arbitragem.