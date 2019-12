Gabigol é uma das maiores estrelas do ano dourado do Flamengo de Jorge Jesus, mas em Portugal Gabriel Barbosa não fez jus à alcunha de goleador. Em declarações aos jornalistas em Doha, no Qatar, após a vitória na meia final do Mundial de Clubes, frente ao Al Hilal, o avançado explicou porquê.

«Não me deixaram jogar», começou por dizer o jogador. «Joguei algumas vezes, até conseguir marcar golo, mas não me deram muitas oportunidades», adiantou, garantido: «Mas aquela equipa está no meu coração. Guardo com muito carinho a minha passagem pelo Benfica.»

Gabigol desmentiu ainda que tenha tido algum problema em Portugal. «Senti-me muito bem, a cidade de Lisboa é muito linda, Portugal é um país muito bom. Adaptei-me muito bem aos companheiros e ainda falo com eles.»

«Falei com o André Almeida e com o Pizzi estes dias. Estou a tentar trazê-los para o Flamengo. Espero que eles possam vir no próximo ano», contou Gabigol a rir.

O avançado confirmou ainda o que Jorge Jesus já tinha contado, sobre o facto de o jogador ter esta encaminhado para Alvalade, antes de ir para a Luz. «Eu queria ir para o Sporting. O mister ligou-me e a conversámos com muito carinho. Mas não deu certo e acabei por ir para o Benfica, para o rival.»

«A Luz é muito linda. Fui muito feliz. Tive grandes companheiros maravilhosos como o Luisão, o Jonas, o Rafa, o Pizzi. É um grupo muito bom e torço muito por eles», voltou a dizer Gabigol.