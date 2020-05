O antigo jogador do Benfica, Diego Souza, está recuperado da Covid-19 e apresentou-se esta segunda-feira no centro de treinos do Grémio, informou o clube.



O avançado de 34 anos não tem «sequelas da doença» e cumpriu todos os protocolos assim que chegou às instalações do emblema gaúcho: mediu a temperatura e fez os testes definidos no protocolo.



Diego Souza explicou ainda como descobriu que estava infetado com o novo coronavírus.



«Tinhas muitas saudades. Graças a Deus superei e estou muito feliz por voltar aos treinos. Quando estava pronto para voltar, fiz um exame no Rio de Janeiro. Não tinha sintomas nem motivo para ser testados, mas fui e detetaram que estava com Covid-19. Fui monitorizado e mantive contacto com o departamento médico, mas nem eu nem a minha família tivemos problemas», esclareceu, ao site do clube.



O jogador que passou pelo Benfica em 2006 foi diagnosticado com Covid-19 a 7 de maio.



Diego Souza é novidade no CT após isolamento por COVID-19.

