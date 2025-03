Pedrinho teve uma passagem discreta pelo Benfica, em Portugal, mas na Ucrânia parece ter conquistado admiradores. O atleta do Shakhtar Donetsk tem um convite da federação para representar a seleção do país em guerra, segundo o empresário de Pedrinho.

«É o que mais querem [a naturalização], mas estamos em dúvida. O problema é que se ele se ele jogar pela Ucrânia não poderá mais jogar por outra seleção. Ele é muito novo para tomar uma decisão tão drástica. Tem de pensar muito bem, porque no futebol as coisas mudam muito rápido. Hoje o que parece impossível, amanhã pode se tornar realidade», disse o empresário Will Dantas, em declarações ao jornal No Ataque.

Pedrinho está ligado ao Shakhtar Donetsk desde 2021, após completar uma temporada ao serviço do Benfica. Jogou uma temporada no clube do leste ucraniano, mas a invasão em larga escala da Rússia levou-o a jogar por empréstimo no Atlético Mineiro durante três temporadas.

Agora, em 2024/25, tem jogado pelo clube ucraniano somando um golo e quatro assistências (nem sempre tem sido titular). Segundo o empresário a naturalização é uma hipótese, mas primeiro Pedrinho precisa de ter vivido no país por três anos consecutivos.