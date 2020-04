O futebolista brasileiro Deyverson, cedido pelo Palmeiras aos espanhóis do Getafe até ao final desta época, admite poder jogar num rival do ‘Verdão’ no Brasil, porque considera que o jogador é «a mercadoria» no seio do futebol.

«São coisas para serem conversadas, sei que a maior rivalidade é [com] o Corinthians, mas eu deixaria isso na mão do meu empresário. Se eu falar, vão achar mau, mas eu sou a mercadoria, um dia estou num clube, outro dia noutro. É como vender refrigerante: vende Coca-Cola, Fanta, Fanta Uva, mas é tudo Coca-Cola, entende?», comparou o jogador de 28 anos, em declarações à Gazeta Esportiva.

Deyverson jogou na equipa B do Benfica na época 2012/2013, na qual fez 29 jogos e oito golos. Rumou na temporada seguinte ao Belenenses, clube que representou época e meia, com um total de 34 golos e 12 jogos.