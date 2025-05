A primeira pré-convocatória de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira junta juventude com experiência e, desde logo, conta com o regresso de Neymar.

O avançado do Santos é um dos cerca de 50 pré-convocados pelo técnico italiano, que também aposta em Oscar, do São Paulo. Hugo Souza, guarda-redes do Corinthians e que já passou pelo Desportivo de Chaves, é outra das novidades, assim como o avançado Igor Paixão, do Feyenoord.

Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro, todos do Flamengo, também estão pré-convocados pela «canarinha», assim como, Fabrício Bruno, do Cruzeiro.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou publicamente os pré-convocados, mas a imprensa do país revelou o nome de alguns. Os jogadores foram escolhidos após reuniões entre Ancelotti e a estrutura da CBF em Madrid.

O novo selecionador brasileiro vai reduzir a lista para 23 jogadores e o anúncio da convocatória final está agendado para 26 de maio.

O Brasil defronta o Equador a 5 de junho e mede forças com o Paraguai cinco dias depois, em jogos da zona sul-americana de apuramento para o Mundial 2026, que marcam a estreia de Ancelotti.