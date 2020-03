Ramon Cunha Mello, antigo jogador de Corinthians e Botafogo, faleceu esta quarta-feira aos 21 anos.



Ramonzinho como era conhecido lutava contra uma síndrome nefrótica há dois anos, acabando por não resistir.



Os dois emblemas lamentaram a morte prematura do antigo atleta, tendo o Botafogo decretado um dia de luto.



O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do jogador Ramonzinho, que atuou no Sub-20 do Timão em 2018, devido a uma insuficiência renal grave. 😢



Muita força aos familiares neste momento difícil.



📸 Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians pic.twitter.com/phMoAuSngg