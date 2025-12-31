O avançado brasileiro Léo Jabá, que na época passada representou o Estrela da Amadora, foi suspenso por quatro anos, pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem do Brasil, depois de ter testado positivo a dois esteroides anabolizantes (norandrosterna e noretiocolanolona), no início de 2025.

Suspenso preventivamente desde março deste ano, após ter sido conhecido o resultado do controlo antidoping efetuado após o jogo entre o São Bernardo e o Corinthians para o Campeonato Paulista, o jogador vê agora confirmada a pena, que o afastará dos relvados, presumivelmente, até 2029.

Isto porque Léo Jabá, que tem disputado, desde março, a Kings League, pode ainda pedir recurso da sentença.

Na sua passagem pelo Estrela da Amadora, o avançado, de 27 anos, marcou cinco golos e fez seis assistências nos 33 jogos que disputou pela equipa da Reboleira.