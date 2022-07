Diego Ribas, médio-ofensivo brasileiro, anunciou esta terça-feira, em conferência de Imprensa, a saída do Flamengo e que poderá terminar a carreira como futebolista no final deste ano.

«Hoje completam-se seis anos do anúncio da minha chegada ao Flamengo. Foram seis anos maravilhosos. Na renovação, no ano passado, definimos que este seria meu último ano no Flamengo e venho confirmar isso. Encerrará a minha passagem pelo Flamengo. Não vou atuar em mais nenhum outro clube brasileiro. A minha história no Flamengo é muito rica. Vou dar-me mais alguns meses para decidir se me aposento ou não. Se continuar, será fora do país. É aqui [no Flamengo] que quero viver esta reta final», informou o antigo capitão do Mengão.

Atualmente com 37 anos, o antigo internacional brasileiro chegou ao FC Porto na temporada 2004/05, oriundo do Santos, por seis milhões de euros, não chegando a demonstrar os seus atributos nos azuis e brancos numa época instável após o sucesso da era José Mourinho.

Diego acabaria por sair no inicio da temporada 2006/07 para os alemães do Werder Bremen. Representou ainda a Juventus, Wolfsburgo, Atlético Madrid e Fenerbahçe antes de voltar ao Brasil para representar o Flamengo, em 2016.