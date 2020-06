As autoridades brasileiras estão a investigar o ex-FC Porto Anderson por branqueamentos de capitais e burla.



Na passada quinta-feira, o Ministério Público do Rio Grande do Sul realizou buscas a casa do antigo futebolista e apreendeu o telemóvel e o computador. Anderson é suspeito de pertencer a uma organização criminosa acusada de ter desviado 35 milhões de reais de empresas e branqueamento de capitais através de bitcoins.



De resto, o antigo internacional brasileiro confirmou a presença da polícia em sua casa, sublinhando que «não tem nada a esconder».



«Uma das nossas empresas foi relacionada com um assunto que não merecíamos. Hoje, por conta disso, recebi na minha residência a polícia com a cordialidade que lhes é merecida. Não tenho nada a esconder. Os nossos valores são fruto do meu trabalho e estão devidamente declarados. Conheço e invisto há quatro anos no mercado de criptomoedas. Investi forte em 2019 nos bitcoins, comprei com dinheiro declarado, com comprovativo e imposto de renda. Desde então, negoceio no mercado a compra e venda destas criptomoedas para ganhar dinheiro e também porque gosto da tecnologia. Por isso, comprei a participação na empresa House Tecnologia Ltda, que realiza as compras e vendas quando é oportuno», disse, em comunicado.



Anderson retirou-se em setembro de 2019 depois de passagens por Grémio, FC Porto, Manchester United, Fiorentina, Internacional, Coritiba e Adana Demirspor.