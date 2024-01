Marchesín está muito perto de ser reforço do Grêmio, do Brasil. A confirmação foi dada por Antonio Brum, vice-presidente para o futebol da equipa brasileira, em conferência de imprensa.

Em declarações aos jornalistas, o dirigente confirmou a contratação de um guarda-redes, mas não adiantou o nome do novo guardião. Ainda assim tudo indica que se trata de Marchesín, que deve chegar ainda esta semana a Porto Alegre.

O antigo guarda-redes do FC Porto desvinculou-se do Celta de Vigo e vai nos próximos dias realizar os habituais exames médicos antes de ser anunciado como reforço do Grêmio.

De recordar que Marchesín jogou no FC Porto entre 2019 e 2022 e conquistou dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças pelos dragões.