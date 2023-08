O ex-FC Porto, Walter, está de saída do Pelotas cerca de dois meses após ter chegado. O motivo? O avançado foi ameaçado pelos adeptos da própria equipa após a partida contra o Real Sport, na Taça Federação Gaúcha, na passada quarta-feira.



O jogador de 34 anos falhou o seu pontapé no desempate contra o Monsoon, numa partida da Série A2 do Gaúcho, disputada no último fim de semana. No jogo seguinte diante do Real Sport, os adeptos não perdoaram o atacante e este ouviu insultos e ameaças das bancadas enquanto aquecia. Walter foi perseguido por um grupo de adeptos após o encontro e teve de ser escoltado pela Polícia Militar até casa para não ser agredido.



«Aconteceu o que aconteceu no último jogo da Série A2, saímos fora. A cabeça já não estava bem por tudo, tinha falhado o penálti. Só que mais três também falharam, toda a equipa perdeu. A minha cabeça não estava bem por tudo o que tem acontecido na minha vida com a minha mãe e com o meu irmão. E ontem percebi que não dava. O treinador não me utilizou num jogo fácil. Podia ter-me metido um pouco, mas ele optou por não o fazer e achei melhor pedir para sair», referiu, em entrevista à RBS TV.



O Pelotas aceitou o pedido do jogador. «Walter está dispensado dos treinos para procurar um novo clube. O clube agradece ao jogador o serviço prestado e deseja-lhe sucesso na restante carreira», lê-se no comunicado.



Walter despede-se do Pelotas com cinco jogos e sem qualquer golo anotado.



O penálti falhado por Walter: