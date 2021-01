Não correu nada bem o treino de sexta-feira do Fluminense a Muriel Becker.

O ex-guarda-redes do Belenenses levou uma bolada forte no rosto e caiu inanimado, tendo sido levado para o hospital.

O guardião de 33 anos, irmão de Alisson Becker (do Liverpool), fez exames para aferir se o lance lhe provocou alguma lesão na cabeça ou na coluna e passou a noite em observação.

O lance já no final do treino gerou alguma apreensão e deixará o jogador de fora, pelo menos, do próximo jogo do Fluminense a contar para o Brasileirão.