Harison cresceu na formação do São Paulo, despontou na Ponte Preta e em 2005 chegou à União de Leiria. Foi lá também que chegou Jorge Jesus, na altura para subsitituir José Gomes no comando da equipa, em outubro, já com a época a decorrer. Agora que JJ é o treinador do Flamengo, Harison recordou esses tempos ao serviço do emblema leiriense e do técnico português.

«No meu primeiro treino, comecei a segurar demais a bola. Ele parou a atividade e disse: 'Você não é o Pelé! Vai ter de passar a bola'. Toda a gente começou a rir. Em Portugal, não dá para prender tanto porque a marcação é muito mais forte. Daí, ele recuou-me no campo e colocou-me de segundo médio», contou o ex-jogador da União de Leiria, à ESPN brasileira.

Harison foi muitas vezes destaque numa equipa que em 2005/06 tinha nomes como Alhandra, Jaime, Paulo César ou Maciel.

Harison em duelo com Raul Meireles

«Eu podia ter ficado lixado e não ter feito o que ele queria, mas aí não iria jogar. Infelizmente, o jogador brasileiro é muito cabeçudo. A Europa como que nos muda», acrescentou o antigo médio.

Harison conta que Jesus dizia que «quando tocava a bola rapidamente, desmontava o adversário» e pormenorizou. «Ele pediu para as jogadas saírem do meu pé, porque eu era um criador. Dizia que eu era um pouco lento e não iria conseguir fazer o que ele queria na frente. Eu tinha um passe muito bom, não perdia e bola e achava a solução para a equipa sair a jogar. Vi-me na mesma situação do Gerson [jogador atual do Flamengo].»

O ex-jogador dos leirienses diz que «havia jogos em que os jornais falavam de «duelo de maestros contra o Rui Costa do Benfica» e garante que «se jogasse como era costume no Brasil, não teria conseguido o sucesso» que teve em Portugal.

«Eu dei mais de 20 assistências e mudei totalmente o meu jogo. Com esse novo estilo, consegui atuar em outros países», referiu, em relação às experiências posteriores na Arábia Saudita e na China.

Harison no U. Leiria-Est. Amadora de 2006/07

Jorge Jesus levou a União de Leiria ao sétimo lugar final, depois de um início de temporada bastante mau da formação do Lis. Harison tem mais recordações: «Jesus dizia coisas específicas das jogadas e que funcionavam: 'Se você meter o passe aqui, a bola vai passar por ali e vai dar golo nosso'. E acabava em golo. Depois dos jogos, ele dizia: ‘Estás a ver? Eu sou bruxo! Podes confiar em mim que a coisa vai acontecer. Se vocês fizerem o que eu digo, nós vamos ganhar'. Nós achávamos estranho e brincávamos: 'Ele é doido ou vidente?'»

Por fim, Harison diz que JJ tratava todos por igual.

«Ele não gosta de privilégios e nem que uma pessoa seja humilhada. Mesmo quem está no banco não se sente rejeitado. A mesma dura que ele dá no craque ele dá no suplente. Há treinadores que só ligam aos titulares. O Jesus deseja ver os jogadores crescerem. Por exemplo, o Reinier [jogador de 17anos que trocou o Flamengo pelo Real Madrid] estava dando vários toques de calcanhar e poderia errar. Ele disse o que disse e o 'moleque' evoluiu muito em pouco tempo», concluiu.