Fernando Neto, antigo jogador do Paços de Ferreira, é suspeito de ter aliciado Eduardo Bauermann, jogador do Santos, para um esquema relacionado com apostas desportivas, no ano passado.

Entre os dados recolhidos pelo Ministério Público de Goiás, no âmbito da «Operação Penalidade Máxima», está uma troca de mensagens na qual Fernando Neto sugere a Bauermann que leve um cartão amarelo propositadamente, na primeira parte do jogo seguinte, em troca de um pagamento de 60 mil reais (mais de 10 mil euros).

O antigo jogador do Paços de Ferreira, que na época representava o Operário Ferroviário, assumiu ter alinhado em combinação idêntica no jogo com o Sport, da Série B brasileira, no qual viu um cartão amarelo ao minuto 41. Na altura o árbitro até justificou a admoestação com a acumulação de faltas do médio.

«É fácil de mais», chegou a dizer Neto, na troca de mensagens.

Eduardo Bauermann recusou a proposta, mas ao justificar-se assumiu que tinha alinhado em esquemas idênticos anteriormente.

De acordo com uma conversa com um apostador, que consta do processo, Bauermann aceitou ver um cartão amarelo frente ao Avaí, mas tal não sucedeu. Para compensar, combinou depois ser expulso no jogo seguinte, com o Botafogo, mas viu o cartão vermelho já depois do apito final, o que não conta para as casas de apostas.

Isso fez com que fosse ameaçado pelo referido apostador.

Ao ter conhecimento das suspeitas, o Santos decidiu «afastar preventivamente» o jogador dos treinos.

Relativamente a Fernando Neto, que representou o Paços de Ferreira em 2013/14, já não está no Operário-PR, clube pelo qual jogava à data dos jogos em causa.

O clube atual, o São Bernardo, já reagiu às notícias, referindo que «aguarda das autoridades informações concretas, pois a investigação e apuração de fatos relativos a denúncia de manipulação do mercado de apostas está sob segredo de Justiça».

«Temos a obrigação de entender se houve realmente algo relativo ao atleta Fernando Neto, que foi contratado pelo São Bernardo, somente neste ano e a denúncia da revista fala em um jogo na temporada passada, quando o jogador atuava em outro clube», destaca o executivo de futebol do clube, Lucas Andrino.