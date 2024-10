Matheus Pereira, antigo jogador do Sporting, foi convocado pela primeira vez para a seleção do Brasil, esta sexta-feira.

Dorival Júnior chamou o médio-ofensivo de 28 anos para ocupar a vaga deixada por Lucas Paquetá, que vai ter de cumprir um jogo de castigo, por ter visto o segundo amarelo na fase de qualificação do Mundial de 2026 diante do Chile (vitória do Brasil por 2-1).

Matheus Pereira, que é luso-brasileiro e podia representar Portugal, foi formado no Sporting e também passou pelo Desportivo de Chaves.

Representou ainda o Nuremberga, West Bromwich, Al Hilal e Al Wahda, antes de chegar ao Cruzeiro, onde cumpre a segunda temporada. Em 2024, soma nove golos e 13 assistências em 48 partidas.