Anderson Polga foi detido na última terça-feira à noite durante um evento no estádio do Grémio, no qual participava juntamente com outros antigos futebolistas do clube de Porto Alegre.



De acordo com a Polícia Civil, citado pelo Globo Esporte, o ex-Sporting foi detido devido à falta de pagamento de pensão de alimentos dos seus filhos. Após deixar a Arena Grémio, o campeão do Mundo pelo Brasil em 2002 foi encaminhado para a esquadra e passou a noite na acabou por passar a noite na Penitenciária Estadual de Canoas, na Região Metropolitana.



As autoridades não confirmaram o valor da dívida, mas alguns jornais brasileiros referem que o valor é superior 60 mil euros (330 mil reais).



Formado no Grémio, Polga jogou no clube gaúcho de 1999 e 2003 e mereceu a chamada de Luiz Felipe Scolari para o Mundial da Coreia e do Japão. O ex-central participou em dois jogos na caminhada do Escrete até ao título de campeão do Mundo.



Seguiu-se uma transferência para o Sporting, clube no qual jogou durante oito épocas e meia antes de regressar ao Brasil e terminar a carreira ao serviço do Corinthians.