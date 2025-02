Leonardo Jardim é o novo treinador do Cruzeiro e no clube brasileiro vai reencontrar Matheus Pereira, com quem já tinha trabalhado no Al Hilal.

Em 2021, os dois viveram um momento de tensão, quando o jogador não gostou de ser substituído num jogo e entrou num desentendimento com o técnico. Contudo, a situação já foi ultrapassada, garantiu o médio.

«[Problema] comigo? Nenhum. Eu gosto muito do Jardim, nós já conversámos, já nos resolvemos. São coisas que acontecem no futebol. Não foi a primeira e nem será a última», disse o internacional brasileiro, que foi formado no Sporting, em declarações reproduzidas pelo Globoesporte.

«Jardim sabe do carinho que tenho por ele. Conversámos depois do que aconteceu, não existe problema nenhum. Não criem coisas, porque não existe nada. Amo o Jardim, ele também gosta de mim, está tudo certo», completou.

Matheus Pereira, de 28 anos, é um dos principais jogadores do Cruzeiro. No ano passado, marcou 11 golos e deu 15 assistências em 59 partidas.