Paulo César Fonseca do Nascimento, mais conhecido por Tinga, foi uma das figuras que reuniu com Jair Bolsonaro antes da polémica conferência de imprensa em que o presidente do Brasil pediu que o país regressasse à normalidade, apesar da propagação cada vez mais evidente da pandemia de Covid-19.

Ora, esta quarta-feira, o antigo jogador do Sporting veio a público esclarecer o encontro com Bolsonaro, negando que o mesmo tivesse alguma coisa a ver com a declaração do político brasileiro.

Tinga diz que foi convidado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para conversar sobre futebol e questões sociais, encontro que decorreu na terça-feira. Depois disso, explica o antigo médio, foi convidado a ir até ao gabinete da presidência da república.

«O nosso encontro não fazia parte da agenda presidencial, muito menos para tratar de qualquer assunto de caráter oficial. Nos poucos minutos em que estive no gabienete, conversamos apenas sobre amenidades. Em instante nenhum foi sequer ventilado que o presidente iria fazer um pronunciamento à nação no período da noite», justificou Tinga.

«A notícia que liga a minha pessoa ao conteúdo da fala do presidente Jair Bolsonaro não faz sentido nenhum», atirou.

Refira-se que Tinga representou o Sporting nas temporadas 2003/2004 e 2004/2005, tendo feito 24 jogos e um golo de leão ao peito.