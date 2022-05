Paulo Sousa não tem tido um início fácil no Flamengo. Depois de ter sido criticado por Jorge Jesus, o técnico português foi arrasado por Joel Santana, ex-treinador do Mengão.



«Voltando a falar do Paulo Sousa, ele é fraco. Substitui mal, escolhe mal a equipa. Ele vai falhar, não tem como», começou por dizer, em declarações ao Globo Esporte.



«(...) Os adeptos falam comigo todos os dias. Não estou a ser duro, estou a ser justo. O Flamengo pensa que o que aconteceu em 2019 vai acontecer de novo. Aquilo passou. Os jogadores envelheceram, a defesa não é a mesma», acrescentou.



O técnico de 73 anos, que passou pelo clube em 1996, 1998, 2005, 2007, 2008 e 2012, considerou que Paulo Sousa está a fazer um mau trabalho no Flamengo.



«O trabalho dele não é bom, essa é a verdade. A equipa do Flamengo abaixo do 10.º colocado, é impossível. Sem desmerecer o campeonato carioca, perder da forma que ele perdeu, foi ridículo. », concluiu.