A FIFA e a CONMEBOL alertaram o Brasil para a possível suspensão da sua seleção e dos clubes das competições internacionais, na sequência do afastamento de Ednaldo Rodrigues da presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), este mês.

De acordo com a Associated Press, que acedeu a uma carta enviada pela FIFA e pela CONMEBOL a um executivo do futebol brasileiro, a CBF pode enfrentar uma suspensão se não congelar a eleição que ditaria o sucessor de Ednaldo Rodrigues. O assunto sobre o Brasil vai ser debatido em reunião pela FIFA e pela CONMEBOL, a 8 de janeiro.

«A FIFA e a CONMEBOL gostariam de sublinhar fortemente que, até ocorrer tal missão, nenhuma decisão afeta à CBF, incluindo eleições ou convocatória de eleições, deve ser tomada. Caso isso não seja respeitado, a FIFA não tem outra opção, a não ser a de submeter o assunto ao seu órgão de decisão relevante, para consideração e decisão, o que pode incluir uma suspensão, refere a carta, citada pela AP.

«Gostaríamos também de sublinhar que, caso a CBF fosse suspensa pelo órgão competente da FIFA, perderia todos os seus direitos de adesão com efeito imediato até que a suspensão fosse levantada pela FIFA. Isso também significaria que os representantes da CBF e clubes não teriam mais o direito de participar de qualquer competição internacional enquanto estiver suspensa», acrescenta-se.

De recordar que, historicamente, a FIFA opõe-se à intervenção governamental nos seus membros e em cima da mesa está uma possível suspensão, caso, entretanto, se realizem eleições para a CBF.