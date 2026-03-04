Despedido do Flamengo após uma vitória por 8-0, Filipe Luís despediu-se do clube com uma mensagem nas redes sociais.

O antigo internacional brasileiro recordou as vitórias pelo clube carioca enquanto jogador e, nesta última passagem, como treinador. «Foram dez títulos como jogador e cinco títulos como treinador», começou por dizer o técnico de 40 anos.

«Conquistas que entraram para a história, noites inesquecíveis e abraços que jamais sairão da memória. Cada taça levantada teve suor, trabalho, coragem e, acima de tudo, amor por este clube. Agradeço à direção que me deu a oportunidade de ter vivido este ciclo tão vitorioso. Serei sempre grato pela confiança que me foi dada para construir uma história tão marcante», acrescentou.

Filipe Luís deixou, ainda, uma mensagem emotiva de agradecimento aos jogadores e adeptos do «Mengão».

«Aos jogadores, o meu respeito eterno. Vocês são gigantes. São homens de carácter, profissionais dedicados, campeões dentro e fora de campo. Nada do que conquistamos teria sido possível sem a entrega e a união de cada um. Não posso deixar de agradecer a oportunidade de me despedir hoje de vocês. Mais do que uma despedida foi uma demonstração de respeito, carinho e união que levarei para o resto da minha vida. Vocês transformaram um momento difícil em algo inesquecível. [...] Saio em paz, de cabeça erguida e com a consciência tranquila. O futebol é feito de ciclos, e o nosso foi histórico.», finalizou.

Filipe Luís foi demitido na terça-feira e terá como provável sucessor o técnico português Leonardo Jardim, tal como o Maisfutebol já avançou.