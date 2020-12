Filipe Luís não tem dúvidas em apontar a razão para o Flamengo ter sido eliminado, de forma prematura, da Libertadores e da Taça do Brasil: a saída de Jorge Jesus para o Benfica.



«O principal factor é a saída do Jorge. A equipa estava dominada, sabíamos a forma de jogar. Tivemos de aprender de novo. A culpa não é do treinador, mas a mudança abala. A defesa passa a jogar de outra forma. A segunda razão é que nós somos os culpamos e assumidos a responsabilidade de não ter conseguido esses dois objetivos», referiu, em conferência de imprensa.



O internacional brasileiro defendeu que o Mengão está a crescer desde a chegada de Rogério Ceni, o segundo treinador do clube após a saída do português.



«A equipa tem evoluído muito nos últimos jogos. O modelo é diferente e estamos mais sólidos. O Rogério é completa, trabalha todos os aspetos. Claro que é preciso tempo. Há diálogo e correção com vídeos e entendemos cada vez melhor o que o Rogério quer», acrescentou.

O Flamengo é terceiro classificado do Brasileirão a oito pontos do líder São Paulo.