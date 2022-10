Tiquinho Soares foi o «herói» do Botafogo no domingo, ao converter a grande penalidade que garantiu o triunfo no reduto do São Paulo (1-0), ao minuto 90. O antigo jogador de Nacional, Vitória de Guimarães e FC Porto deu os três pontos à formação do Rio de Janeiro e Luís Castro teceu-lhe alguns elogios.

«Fiquei espantado quando percebi que o Brasil não conhecia o Tiquinho. Muita gente colocou dúvidas sobre ele, um jogador que passou pelo FC Porto, um jogador de Champions. E ele já dá uma resposta a todos. Ele responde em campo e não com palavras. Um jogador de futebol é o que ele faz em campo e não o que dizem nas redes sociais. A verdade está no campo», disse o treinador português no final da partida.

Ao fim de 31 jornadas, o Botafogo é nono classificado do Brasileirão, com 43 pontos. Com sete jogos por disputar, Luís Catsro acredita que a permanência está assegurada e aponta a voos mais altos.

«Atingimos o nosso primeiro propósito, que era a permanência na Série A. Se não está totalmente garantida, está praticamente. Agora, vamos para o segundo objetivo, que é tentar uma das vagas internacionais, Sul-Americana ou Libertadores. Vamos lutar arduamente por elas. Nós queremos sempre mais, vamos sempre para o próximo jogo com a vontade de ganhar», rematou.