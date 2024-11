Gabigol está de saída do Flamengo e já nem deverá jogar mais pelo emblema do Rio de Janeiro. Depois de, logo após a conquista da Taça do Brasil, ter anunciado que vai deixar o Mengão no final do ano, o antigo avançado do Benfica foi afastado do próximo jogo, esta quarta-feira, diante do Atlético Mineiro.

O Flamengo justificou que «a decisão visa manter a harmonia do plantel rubro-negro» e também «dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís».

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram… pic.twitter.com/svIkulrsz8 — Flamengo (@Flamengo) November 12, 2024

Instantes depois do comunicado do Flamengo, Gabigol reagiu nas redes sociais e mostrou-se «à disposição» do clube para cumprir o contrato até ao último dia.

«Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir o meu contrato até ao fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me convocar para o jogo foi unilateral da direção do clube», escreveu o avançado de 28 anos, que ainda prometeu ir para a bancada, para estar junto dos adeptos.

Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã (treinei hoje normalmente), e que a decisão de não me relacionar… — Gabriel Barbosa (@gabigol) November 12, 2024

Refira-se que a imprensa brasileira aponta o Cruzeiro como próximo destino de Gabirgol, contudo, o Santos ter-se-á intrometido nas últimas horas, na tentativa de fazer regressar o jogador à Vila Belmiro.