Sem Jorge Jesus no banco, e com o plantel principal também ainda a gozar férias, o Flamengo entrou no Campeonato Carioca com um nulo no reduto do Macaé.

O campeão brasileiro e vencedor da Libertadores foi comandado por Mauricio Souza, e apresentou uma equipa composta maioritariamente por jogadores sub-20.

O guarda-redes do Macaé, Jonathan, foi uma das figuras do encontro.

O Flamengo volta a entrar em campo na quinta-feira, frente ao Vasco da Gama, mas Jesus e o plantel principal só devem entrar em ação a 16 de fevereiro, para disputar a Supertaça com o Athletico Paranaense.