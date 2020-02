Bruno Henrique marcou o primeiro golo do Flamengo frente ao Independiente, na primeira mão da Supertaça Sul-Americana e acabou por sair de maca do relvado, deixando o estádio de ambulância diretamente para o hospital. A lesão do avançado, uma das figuras-chave do Flamengo e das grandes conquistas da época passada, assustou. O cenário de fratura acabou por ser descartado logo no Equador, e os exames posteriores mostraram uma realidade melhor.

VÍDEO: mensagem de Bruno Henrique após ter saído do jogo de ambulância

«No Rio de Janeiro solicitámos novos exames, mais complexos, para que se pudesse avaliar a dor no joelho, uma vez que já tinha sido descartada a fratura na tíbia. Foi constatada uma lesão no ligamento colateral medial e um estiramento na cápsula posterolateral», disse o chefe do departamento médico do Flamengo, Dr. Márco Tannure, citado pela ESPN Brasil, adiantando:

«O atleta vai iniciar um tratamento de fisioterapia, conservador, não existe necessidade de cirurgia.»

Uma boa notícia para Jorge Jesus, embora não se saiba ainda quando Bruno Henrique poderá voltar a jogar.

O Flamengo disputa a final da Taça Guanabara, no fim de semana, e depois na quarta-feira joga a segunda mão da Supertaça Sul-Americana com o Independiente Del Valle.