O Flamengo perdeu este sábado a final do Mundial de Clubes com o Liverpool, mas horas antes, os capitães rubro-negros tiveram uma reunião de emergência por causa do pagamento dos prémios pelas vitórias da Libertadores e do Brasileirão.

O prémio da Libertadores deveria ser pago no dia 20, véspera da final do Mundial, com 70 por cento do bolo distribuído por jogadores e equipa técnica e 30 por cento para os outros funcionários do clube ligados ao futebol. Mas a direção terá considerado elevado o valor para os outros funcionários, o que levou à divergência, já que os jogadores não aceitaram esta mudança de planos. A notícia foi avançada pela imprensa brasileira e confirmada na zona mista pelos jogadores após o jogo com o Liverpool.

«Acredito que foi um pouco falta de comunicação dos dois lados. É muito importante o nosso staff, os funcionários, os roupeiros, todos os que nos cercam. Eles trabalham muito e aconteceu uma desavença. Estamos com eles, também com a direção, que fez um trabalho excecional», afirmou o capitão Everton Ribeiro, citado pelo Globo.

«Foi uma conversa muito transparente, a direção disse-nos o que tinha acontecido. Temos de ter essa voz para tranquilizar quem está do nosso lado. Acredito que estando todos juntos, direção, jogadores e comissão, o staff todo, o Flamengo vai ser mais forte cada vez mais», frisou, garantindo: «Já está acertando tudo e vamos todos seguir juntos porque é isso que fez o Flamengo muito forte.»

Também Diego Ribas fez questão dizer que a derrota não tem nada a ver com o problema dos prémios. «Tivemos a oportunidade de entrar para a história. Independentemente de acordo ou não, a equipa estava concentradíssima e nada mudou na nossa maneira de jogar, pensar, encarar o jogo. Temos total confiança nessa direção, foi uma conversa que acabou por ganhar uma proporção maior. Mas tudo vai resolver-se.»

Em declarações ao canal de Youtube RaFla Mello, o presidente Rodolfo Landim disse que «não existe discussão nenhuma com relação ao pagamento de jogadores, nem da equipa técnica. Existe apenas uma discussão em relação a um critério de distribuição entre os demais profissionais que fazem parte do futebol. »

«Preferimos esperar um pouco e refazer esses cálculos e ver se são esses números ou se algo tem de ser modificado. Mas não há impacto em relação ao que já está definido entre jogadores e comissão», frisou o dirigente, garantindo que o pagamento será feito na próxima semana.