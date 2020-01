Além de Michael, o Flamengo está a negociar a contratação de Pedro, jogador que pertence à Fiorentina.



«Há conversa e interesse no Pedro, mas as negociações ainda estão numa fase inicial. [Contratação] seria por empréstimo. A contratação do Michael está mais avançada», disse o vice-presidente do futebol do Mengão, Marco Braz, citado pelo Globo Esporte.



A contratação do jogador do Goiás, por sua vez, está bem encaminhada. «Estamos tranquilos em relação a essa operação. Todos sabem do interesse, mas não está fechado. Passamos quase cinco horas ontem a resolver detalhes com o Goiás. Está bem encaminhado», esclareceu.



Pedro , de 22 anos, chegou a Florença no verão e tem apenas quatro jogos disputados.

