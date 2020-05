O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, afirmou esta terça-feira que não há autorização para os clubes de futebol treinarem na cidade brasileira. Nestes, está incluído o Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus.

«Foram aprovados os procedimentos do caderno de encargos para evitar contágio quando os clubes voltarem aos treinos e aos jogos. Foi autorizado também o regresso dos atletas que estavam em fisioterapia, cujos casos poderiam agravar. Foi comunicado ao presidente do Flamengo e ao do Vasco que isso tinha sido deliberado. Pelo conselho, não foi aprovado o regresso aos treinos», afirmou Crivella, aos jornalistas, numa conferência, à margem da inauguração de um serviço de tomografia na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.

Depois dos exames e avaliações físicas na segunda-feira, o Flamengo informou, em nota oficial, esta terça-feira, que as avaliações seguiram neste dia.

«Estão no centro de treinos funcionários, atletas e integrantes da comissão técnica. Todos testaram negativo para a covid-19 nos exames realizados na última segunda-feira. O Flamengo reforça que segue o protocolo acordado com a FERJ (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) e realiza todos os procedimentos seguindo as medidas de higiene e distanciamento», referiu o clube, em nota no seu sítio oficial, vendo a decisão da prefeitura como uma possível barreira para o retorno imediato aos trabalhos coletivos.

Crivella anunciou, ainda, o prolongamento do isolamento social para os próximos sete dias no município do Rio, pelo menos até 26 de maio.