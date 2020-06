Após uma interrupção de três meses devido à pandemia de Covid-19, o campeonato carioca vai ser retomado já esta quinta-feira, informou a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro.



O fim da suspensão do estadual, a duas jornadas do final, antes das meias-finais e final, não é consensual, visto que Botafogo e o Fluminense recusam-se a jogar e ameaçaram um processo judicial para embargar a decisão. Os dois clubes preferiam regressar apenas em julho e ainda nem sequer voltaram aos treinos.



Por seu lado, a federação defende o regresso devido aos problemas financeiros de clubes mais pequenos, face à pandemia de covid-19.



A decisão do regresso do campeonato, tomada por maioria, autoriza o Flamengo-Bangú da próxima quinta-feira. Fica a faltar apenas a aprovação das autoridades municipais e regionais para a bola voltar a rolar.



Por sua vez, Botafogo e Fluminense têm jogos agendados para a próxima segunda-feira.



O Rio de Janeiro é o segundo estado brasileiro mais afetado pela Covid-19 com mais de 7 mil mortes e quase 81 mil casos confirmados.