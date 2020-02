O Flamengo, clube treinado pelo português Jorge Jesus, conquistou este sábado a Taça Guanabara. Na final, os rubro-negros venceram o Boavista, por 2-1, com reviravolta no marcador.

No Maracanã, Jean cedo deu vantagem ao Boavista, com um golo aos cinco minutos de jogo, de livre direto. Em cima do intervalo, aos 44 minutos, o antigo jogador do FC Porto, Diego, assinou o empate no marcador. O remate frontal do médio sofreu um desvio no caminho para a baliza, ganhou altura e traiu o guardião Klever.

Na segunda parte, foi já a oito minutos dos 90 que um dos suspeitos do costume, Gabriel Barbosa, assinou a cambalhota no marcador, a favor do Flamengo, impondo mais uma vez o ditado habitual em torno do clube: “hoje tem gol do Gabigol”.

Apesar das várias alterações em relação ao onze habitualmente utilizado, Jorge Jesus e o Flamengo voltam a ter êxito, com o segundo título conquistado no espaço de sete dias.

É o quarto título para o treinador português Jorge Jesus no Flamengo, depois do campeonato Brasileirão e da Taça Libertadores em 2019, além da Supertaça do Brasil, já conquistada este mês, ante o Ath. Paranaense, no passado domingo, dia 16.

Com esta conquista, o Flamengo aumenta para 22 o número de títulos na Taça Guanabara. Nenhum outro clube tem mais êxitos na prova criada em 1965, neste torneio de futebol do Rio de Janeiro.

No pior cenário, Flamengo já está... na decisão da final Carioca

Uma vez que venceu a primeira fase do campeonato estadual, no caso a Taça Guanabara, o Flamengo já tem, no mínimo, garantida a presença na decisão da final do campeonato Carioca 2020.

Caso vença também a Taça Rio e tenha uma melhor prestação geral nas duas competições, o Flamengo garante de imediato o título. Este é o cenário mais pronto, a favor da equipa de Jorge Jesus.

Podem, no entanto, acontecer outros dois cenários, que aí sim obrigam à tal final para decidir o Carioca. Um é o Flamengo também vencer a Taça Rio, mas não ter a melhor campanha geral das duas competições. O outro é, claro está, não vencer a Taça Rio que, sendo ganha por outra equipa, dita o encontro do Flamengo com essa equipa na final.

Artigo atualizado às 23h28