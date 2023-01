Após o nulo contra o Madureira, o Flamengo voltou aos triunfos e logo com uma goleada na receção ao Nova Iguaçu, num jogo do campeonato carioca.



A equipa orientada por Vítor Pereira marcou dois golos nos primeiros 30 minutos, por Pedro e Fabrício. Na segunda parte o Mengão aproveitou a vantagem numérica para chegar à goleada com um bis de Gabigol e outro golo de Pedro.



O Flamengo lidera o carioca com dez pontos em quatro jogos.



Veja o resumo da partida: