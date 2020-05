Capitão do Flamengo, Diego protagonizou um passeio polémico neste sábado: para aproveitar o primeiro de dois dias de folga concedidos pelo técnico, o português Jorge Jesus, o jogador foi à praia de bicicleta.

Uma saída que contraria as indicações das autoridades de saúde e até do clube, que pediu para que as saídas fossem apenas as indispensáveis.

Foi o próprio Diego a partilhar fotografias e vídeos do passeio, na companhia da esposa e de um amigo personal trainer, mas posteriormente essas imagens foram apagadas das redes sociais.

«Peço desculpas por quaisquer transtornos que possa ter causado», referiu ao Globosporte o próprio Diego, que nas imagens não aparece a utilizar máscara.