Rogério Ceni deixou o comando técnico do Fortaleza e mudou-se para o Flamengo, sucedendo a Domènec Torrent. O presidente do Fortaleza sublinhou que está grato ao técnico de 47 anos, mas lamentou que este não tenha cumprido com a sua palavra.



«Tenho muita gratidão por Ceni», começou por dizer, Marcelo Paz, citado pelo Globo Esporte.



Apesar de compreender a decisão do antigo guarda-redes, o dirigente do «Tricolor de Aço» considera que este errou ao ter dado a sua palavra de que permanecia no Fortaleza um mês antes de sair para o gigante do Rio de Janeiro.



Além disso, Marcelo Paz criticou a forma como os dirigentes do Mengão negociaram a contratação de Ceni e acusou-os de fazer precisamente o mesmo que o Benfica fez com eles para conseguir contratar Jorge Jesus.



«O Flamengo fez com o Fortaleza o mesmo que reclamou o Benfica ter feito no caso do Jorge Jesus. O Rodolfo Landim, o Bruno Spindel, todos têm o meu número telefone e bastava uma chamava», argumentou.