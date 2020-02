Gerson, jogador do Flamengo, já encontrou a carteira que tinha perdido durante os festejos do carnaval, no Rio de Janeiro.

O médio brasileiro tinha recorrido às redes sociais para dar conta de que tinha perdido a carteira no carnaval, mas, horas depois, revelou que a mesma já tinha sido encontrada. O jovem de 22 anos aproveitou para agradecer ao guarda municipal que a guardou.

Refira-se que o Flamengo, de Jorge Jesus, disputa na madrugada de quinta-feira a segunda mão da Recopa sul-americana, frente ao Independiente del Valle.