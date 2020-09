São já sete os jogadores do Flamengo que testaram positivo à covid-19, do grupo que está no Equador para disputar a Libertadores. Depois de ter divulgado que tinha seis jogadores infetados com o novo coronavírus, o clube rubro-negro anunciou mais um resultado.

«O Clube de Regatas do Flamengo recebeu esta segunda-feira (21) a última contraprova dos exames realizados no elenco. O resultado foi positivo para Covid-19. No total, o clube teve sete atletas diagnosticados na delegação», diz uma nota do Flamengo, que acrescenta que «o atleta em questão está assintomático, em isolamento na concentração e assistido pelo Departamento Médico do clube.»

O plantel rubro-negro está no Equador desde a semana passada já que na quinta-feira defrontou o Independiente del Valle, tendo sido goleado por 5-0. Esta terça-feira defronta então o Barcelona de Guayaquil.

O Flamengo não divulgou quem são os jogadores infetados, mas a imprensa brasileira avançou os nomes numa lista que inclui Bruno Henrique, alvo do Benfica.

Os sete jogadores que testaram positivo não contam então para este jogo, por isso Domènec Torrent, sucessor de Jesus no comando da equipa, chamou mais quatro atletas que tinham ficado no Brasil para se juntarem ao grupo.