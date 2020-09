O Flamengo informou que tem um jogador infetado com Covid-19.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o campeão brasileiro e sul-americano explicou que o futebolista em questão foi colocado em quarentena e «prontamente» afastado.



Refira-se que o resultado positivo surgiu na sequência dos testes realizados ao plantel e ao staff antes do embate com o Bahia, da 7.ª jornada do Brasileirão.