Maior ídolo do Flamengo, Zico foi testado devido ao coronavírus e o resultado foi negativo.

O antigo internacional brasileiro foi examinado ao mesmo tempo que a equipa técnica de Jorge Jesus, uma vez que também ele teve contacto com o vice-presidente Maurício Gomes de Matos, infetado por Covid-19.

Refira-se que o Flamengo não divulgou ainda resultados do plantel e equipa técnica.

Devido ao meu contato com meu amigo e VP do Flamengo,Mauricio Gomes de Matos,que esta com o Covid19,fiz o teste e deu negativo. Tranquilidade,mas temos que continuar atentos e obedecendo as recomendações da OMS.… https://t.co/8wnAGd0kS2