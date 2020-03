Emprestado pelo FC Porto, Renzo Saravia já veste a camisola do Internacional de Porto Alegre.

O emblema brasileiro partilhou fotografias nas redes sociais já com o internacional argentino vestido com as novas cores. Saravia também fez o mesmo, com uma mensagem para o novo clube:

«Contente e agradecido com este novo desafio. Feliz por vestir esta camisola, vamos com tudo», escreveu.

Refira-se que o FC Porto emprestou Saravia ao Internacional até ao final deste ano. Nos dragões, o lateral direito somou apenas seis jogos, com um golo marcado.