Na véspera do dérbi da contar para o «Paulistão», o estádio do Corinthians foi invadido por adeptos do rival Palmeiras.

Foi desenhado um «8 x 0» numa das áreas, uma referência à maior goleada da história deste clássico do futebol brasileiro, e até os postes de uma das balizas foram pintados com mensagem alusivas ao guarda-redes Cássio.

No exterior da Arena Corinthians, em vários postes de iluminação, também foram afixadas folhas com referências a títulos paulistas do Palmeiras.

O Corinthians já lamentou a ação de «vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente» o interior do estádio.

O "Timão" apresentou queixa e vai disponibilizar as imagens de vigilância.