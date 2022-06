Otávio voltou a casa para ver o Internacional, de Porto Alegre, acabando por assistir a uma vitória épica do Botafogo, de Luís Castro, mais a batalha campal com que acabou o jogo.

O médio do FC Porto, recorde-se, é natural de João Pessoa, no estado de Paraíba, do outro lado do Brasil, mas foi formado no Internacional, equipa que representou durante cinco épocas, entre os 15 e os 19 anos.

Por isso foi visitar o clube e entregou uma camisola da seleção portuguesa, recebendo em troca o novo equipamento do Internacional.