O avançado brasileiro Gabriel Barbosa, conhecido por Gabigol, revelou que não vai continuar no Flamengo, clube com o qual termina contrato no próximo dia 31 de dezembro.

«Não fico no Flamengo. Durante estes últimos anos, houve negociações, nas quais a direção apertou a minha mão, a mão do meu pai, da minha família e depois não houve. Depois, aconteceram coisas que realmente não gostei, sempre soube as coisas pelo podcast, nunca soube pessoalmente. Durante estes seis anos, falei muito com o Marcos Braz [ndr: vice-presidente], falei com ele da possibilidade de dois/três anos e nunca houve proposta do Flamengo», referiu, em declarações aos jornalistas, ainda no relvado, após a conquista da Taça do Brasil, no domingo.

«Depois de hoje, com este título, eu não vou ficar no Flamengo. Saio muito feliz», referiu, não revelando informações sobre o seu futuro. Porém, o vice-presidente, Marcos Braz, confirmou, também em pleno relvado aos jornalistas, que o atacante ex-Benfica irá para o Cruzeiro.

«É a coisa mais natural do mundo, faltam dois meses para acabar o contrato dele. Vejo com a maior naturalidade do mundo ele procurar novos ares e que tenha boa sorte na carreira. Eu era sabedor desde sempre, até porque eu conheço o mercado, que havia alguns clubes. Podem até não confirmar, mas como teve o Palmeiras, como teve o Corinthians lá atrás e agora teve o Cruzeiro», disse Marcos Braz.

«Vou curtir esse momento até 31 de dezembro deste ano. Até lá, sou jogador do Flamengo, agora quero aproveitar e divertir-me bastante. Foi uma passagem incrível, eu amo todo o mundo, os jogadores, os adeptos. Então, agora, vou aproveitar», disse ainda, por seu turno, Gabigol, que está no Flamengo desde 2019.

Contactado por O Globo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, recusou, entretanto, alongar-se sobre a confirmação dada pelo jogador. «Hoje não. É dia de festa. Só quero falar de conquista», apontou.